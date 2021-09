14 Millionen für schnelles Internet

Foto: Roberto Bulgrin

Jugendliche, Lehrende, Unternehmerinnen und Unternehmer und jene, die in sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis Esslingen leben, können sich freuen: Sie sollen vom nächsten Jahr an ans schnelle Internet angeschlossen werden. Dafür steuern Bund und Land 14 Millionen Euro bei, 90 Prozent der Investitionskosten. Im Kreis Esslingen sind 16 Schul-, zwölf Gewerbe- und fünf „Weiße Flecken“-Projekte“ – also Orte, in denen die Datengeschwindigkeit unterdurchschnittlich ist – bedacht worden, in Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Denkendorf, Esslingen, Hochdorf, Köngen, Neuhausen und Plochingen sowie 16 weiteren Städten und Gemeinden im Landkreis. „Der Breitbandausbau im Landkreis Esslingen erhält durch diese hohe Förderung einen weiteren Schub, von dem besonders die Bildung und die Wirtschaft profitieren“, sagte der Landrat Heinz Eininger, der zugleich Vorsitzender des Zweckverbands Breitband im Landkreis Esslingen ist. Mitglieder sind der Landkreis und die Kommunen im Kreis Esslingen, die so in Zusammenarbeit den Glasfaserausbau schneller voranbringen wollen und gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, der Landeshauptstadt Stuttgart und den Landkreisen Böblingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr wiederum die Gigabit Region Stuttgart gebildet haben, die einen Kooperationsvertrag mit der Telekom geschlossen hat. Ziel ist, dass bis zum Jahr 2025 die Hälfte der Haushalte und alle Unternehmen sowie Schulen in der Region schnell ins Internet kommen, bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.