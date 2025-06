130 Jahre TSV Berkheim

Foto: TSV Berkheim

Der TSV Berkheim hat mit einer gelungenen Aktion Trikottag und Jubiläum in einem gefeiert: Mehr als 170 Vereinsmitglieder bildeten am bundesweiten Trikottag auf dem Rasen des Berkheimer Sportgeländes Holzäcker die Zahl 130 und symbolisierten damit das Jubiläum. Seit 130 Jahren existiert der Verein – gegründet 1895 als Turnerbund Berkheim. “130 Jahre Bewegung und Begegnung” – dafür steht der TSV Berkheim. Heute zählt er mit fast 1800 Mitgliedern zu den größten Esslinger Sportvereinen.

Zum Trikottag hatte unter anderem der württembergische Landessportbund WLSB aufgerufen. Zahlreiche Mitglieder des TSV Berkheim schlüpften an diesem Tag in ihr Trikot oder Sport-Outfit, um es in der Öffentlichkeit zu präsentieren und damit Werbung für den Vereinssport zu machen. Der TSV Berkheim nutzte den Tag zudem, um Mitglieder aus den verschiedensten Abteilungen in lockerer Atmosphäre zu einer gemeinsamen Hocketse zusammenzubringen. Eine schöne Gelegenheit, um das Wir-Gefühl zu steigern. Das Sportmobil des WLSB kam ebenfalls auf das Sportgelände und bot zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten an. Tänzerinnen des TSV führten ihre Choreografien auf. Das Verkaufshütten-Team der Fußballer sorgte für die Bewirtung. Der Verein bedankt sich bei allen Beteiligten für den gelungenen Tag. Über eine mögliche Neuauflage im nächsten Jahr – auch ohne Jubiläum – wird nachgedacht.