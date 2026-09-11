13.09: Schon mal mit Gott am Feuer gesessen?

Foto: Foto: LUM3N/Freerange Stock

Wir laden am Sonntag, 13. September um 17 Uhr herzlich zu unserem letzten Lagerfeuergottesdienst in diesem Jahr auf die Erlebnislandschaft hinter der Kirche St. Elisabeth (Häuserhaldenweg 38) in der Pliensauvorstadt ein.

Rund um das Lagerfeuer feiern wir einen Gottesdienst in besonderer Atmosphäre – unter freiem Himmel, nun am Ende des Sommers. Gemeinsam singen wir zur Gitarrenbegleitung, hören auf Gottes Wort, beten, kommen miteinander ins Gespräch und teilen Brot. Dabei ist Raum für Begegnung, Gedanken und Gemeinschaft – unkompliziert und ohne Berührungsängste.

Eingeladen sind Jugendliche, junge Erwachsene, Familien mit Kindern und Erwachsene jeden Alters – und alle, die gerne um ein Feuer sitzen oder einfach einmal eine etwas andere Form von Gottesdienst erleben möchten.

Im Anschluss muss niemand gleich nach Hause gehen: Es bleibt Zeit zum Reden, Kennenlernen und gemütlichen Beisammensein.

Die Lagerfeuergottesdienste werden von Familie Hable gestaltet.

Bei ungünstiger Witterung (zu heiß oder zu nass) haben wir vorgesorgt: Dann feiern wir den Gottesdienst entweder unter den Bäumen vor dem Gemeindehaus oder in der Kirche. Bitte folgen Sie einfach der Beschilderung.

Auch wer bisher nicht dabei sein konnte, ist herzlich eingeladen – einfach vorbeikommen, Platz nehmen und erleben, wie gut es tut, gemeinsam am Feuer zu sitzen.