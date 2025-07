125 Läufer für 125 Jahre TSV RSK Esslingen

Foto: BrS

Der TSV RSK Esslingen feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Ziel der Leichtathletikabteilung war es 125 Starter für den EZ-Lauf zu melden. Wir sind stolz darauf, dieses Ziel erreicht zu haben. 75 Kinder und 50 Erwachsene von jung bis nicht mehr ganz so jung standen am Sonntag an der Startlinie. Leicht erkennbar am blauen Jubiläums-Lauftrikot des Vereins. Als Gemeinschaftsaktion lief die Vereinsgruppe im Hauptlauf die ersten Meter als „Blaues RSK-Team“. Mehr vom Lauf in der nächsten Zwiebel Sportbeilage.