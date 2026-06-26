1000 Euro für Esslingen – jeden Monat!

Foto: Stephan Köthe

Als Landtagsabgeordneter für Esslingen erhalte ab 01.07.2026 eine kräftige Gehaltserhöhung: plus 3,5% – plus 326 Euro! Insgesamt: 9.648 Euro pro Monat. Im Landtag habe ich gegen diese Gehaltserhöhung gestimmt!

Ich halte es für unerträglich, dass die Situation im Land von Tag zu Tag schlimmer wird und die Abgeordneten im Landtag sich selbst das Gehalt erhöhen! Deshalb spende jeden Monat 1000 Euro an eine Organisation im Kreis Esslingen. An wen ich bereits gespendet habe und wie man sich für eine Spende bewerben kann, finden Sie auf meiner Homepage: www.stephan-koethe.de