100 Postkarten verteilt zum Pariser Klimaabkommen

Foto: Anne Newball Duke

Am 12.12. hat sich der Jahrestag des Pariser Klimaabkommens zum 5. Mal gejährt. Wir Parents for Future haben am Freitag, den 11.12. eine Mahnwache unter den internationalen Hashtags #MakeParisReal und #FightFor1point5 vor dem alten Rathaus abgehalten. Wir wollten die Politik daran erinnern, dass wir die 1,5 Grad nicht überschreiten dürfen, um eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen auf dieser Erde zu sichern. Bei unserer Mahnwache haben wir auch Geburtstagspostkarten verteilt. Dabei geht es darum, möglichst viele Postkarten an Frans Timmermans, einen hochrangigen EU-Repräsentanten zu senden, um die Erfüllung des Pariser Abkommens und die Einhaltung des 1,5 Grad Limits zu fordern. Die Postkarten zu verschicken ist eine gute Möglichkeit, die Forderungen der PFF-Tour #ParisGoesBrussels aus der Ferne zu unterstützen. Sie gilt auch weiterhin! Es ist noch nicht zu spät, Postkarten auszudrucken und abzuschicken! https://www.parentsforfuture.de/de/makeparisreal/postkarte. Dabei dran denken, dass es nach Brüssel 95Cent Porto braucht. Wir Esslinger Parents freuen uns weiterhin immer über neue Mitmacher- und Denker*innen! Wir treffen uns jeden ersten Donnerstag des Monats, aktuell corona-bedingt online. Im Januar geht’s also wieder los: im März sind Landtagswahlen, es gibt also ordentlich zu tun, wir können Unterstützung gut gebrauchen! Kommt einfach mal dazu und schnuppert rein! esslingen@parentsforfuture.de.