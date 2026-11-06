100 Jahre Südkirche: Erzählmatinee – Podium

Foto: Rose Hajdu

Am Sonntag, 8. November 2026 findet um 11 Uhr im Riethmüllersaal der Südkirche eine Erzählmatinee mit Eva-Maria Hehl, Pianistin und Enkelin von Anna und Otto Riethmüller statt. Frau Hehl bringt eigene Erinnerungen und Erinnerungen ihrer Mutter sowie digitalisierte Originalfotos der Familie und das alte Notenbuch des Großvaters mit. Otto Riethmüller war ab 1919 bis 1928 der erste Pfarrer der Südkirchengemeinde. Ihre Erzählungen wird die Pianistin selbst mit Musik von Domenico Scarlatti und Johann Sebastian Bach umrahmen. Der Eintritt ist frei.

Um 9:30 Uhr geht in der Südkirche ein Gottesdienst voraus, in dem Pfarrer Frieder Dehlinger aus dem Amt für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche die Gastpredigt über “Lieder, die Gottes Wort verkündigen – von Otto Riethmüller” hält. Selbstverständlich werden einige dieser Lieder, zum Beispiel die “Sonne der Gerechtigkeit”, auch gesungen.

Am Mittwoch, 11. November 2026 wird um 19 Uhr zu einer Podiumsveranstaltung eingeladen. Sie hat das Ziel, die Architektur der Südkirche besser zu verstehen. Nach nur anderthalbjähriger Bauzeit wurde die Südkirche am 14. November 1926 eingeweiht. Sie ist in einer Zeit entstanden, die (auch) von Aufbruchsbewegungen geprägt war. Drei Impulsreferate über Baustile zwischen Moderne und Tradition (Dr. Elisabeth Spitzbart), über die liturgische Bewegung (Pfarrer Frieder Dehlinger) und die Jugendbewegung (Dr. Frauke Velden-Hohrath) legen die Grundlage für ein Gespräch über das Verständnis der Architektur der Südkirche im geistesgeschichtlichen Zusammenhang der 1920er Jahre. Moderation: Prof. Christel Köhle-Hezinger. Um Spenden zur Erhaltung der Südkirche wird freundlich gebeten.