10 vom Freibauer beim Römer-Jugendturnier

Foto: SK Freibauer Esslingen e.V.

Mit 170 Teilnehmern war das Römer Frühlingsturnier ausgebucht. Gespielt wurden 7 Runden Schnellschach. In der U8 erreicht Jan Kovalcik mit 4 Punkten einen tollen 3. Platz. Im Jugend-Grand-Prix-Turnier der U10 gelangen Adam Aminy in seinem ersten Turnier gleich 5 Siege, was Rang 6 bedeutete. Mit 4 Punkten schnitten Viswasai Rathnakaram und Ioannis Karagiannis in der U14 ebenfalls sehr gut ab. Neev Sharma holte 3 Siege. In der U12 erreichte Mats Köhler in seinem erst zweiten Turnier gute 1,5 Punkten. Beim Jugend-Talente-Turnier erkämpfte sich Daniel Schaupp mit 5,5 Punkte den 3. Platz. Raphael Röscheisen holten in dem starken Teilnehmerfeld 2,5 Punkte. Philip Schaupp und Janne Thimm holten je 2 Punkte.

Im Spitzenspiel der Kreisklasse traf unsere Zweite auf den Tabellenführer SC Kirchheim 2. Recht früh mussten sich Holger Ilchen (Brett 6) und Gerd Engels (8) geschlagen geben. Danach wurde Ralf Spierling (1) klassisch ausgekontert. Den erste Sieg holte Yasser Altweel (7). Daniel Schaupp (2) wollte mehr als ein Remis und verlor durch eine Taktik. Herbert Albrecht (5) verlor seinen Läufer, bekam dafür aber zwei Bauern und einen aktiven König, was den Sieg brachte. Marcus Naumann (3) nutze im Läuferendspiel einen Fehler seines Gegners aus. Markus Wilfling (4) brachte seinen Figurenvorteil zum Sieg durch. Mit dem 4:4 haben beide Teams noch beste Aufstiegschancen.

In der B-Klasse trat unsere Fünfte im Derby gegen die SG SV DT/RSK Esslingen 4 an. Dem Team gelang ein starkes 3:3.