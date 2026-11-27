Foto: Initiative für Akzeptanz & Vielfalt in Esslingen

Am Freitag, 20.11.2026 ab 14:30 Uhr waren wir zur Einweihung der 1. Regenbogenbank in Esslingen eingeladen.

Die Finanzierung wurde vom Sozialministerium BW durch Landesmittel gefördert. Das Referat für Chancengleichheit Esslingen hat diese großartige Aktion für mehr Akzeptanz zusammen mit OB Matthias Klopfer eröffnet.

Vielen Dank an die gesamte Stadt Esslingen für diese klare Haltung im Jahr 2026!

Wir haben unseren Namen von “VielfaltES” zu “Initiative für Akzeptanz & Vielfalt in Esslingen” geändert, damit es keine Verwechslungen zu bestehenden Vereinen in Esslingen gibt. Die Instagram- & Zwiebel Profile wurden bereits umbenannt.

Das soziale Miteinander soll im Rahmen der offenen Aktivitäten gestärkt werden. Ebenso soll dies langfristig zu einer besseren Akzeptanz in der Region Esslingen führen.

Es sollen insbesondere die gemeinnützigen Zwecke im Entwurf der Satzung aktiv mit vielfältigen, toleranten und offenen Vereinsangeboten gefördert werden.

Niemand soll in Schubladen gesteckt, ausgegrenzt oder diskriminiert werden.

Wir möchten mit positiven Beispielen als Vorbild voran gehen. Nachdem die persönlichen Kapazitäten zeitlich begrenzt sind, soll mit kleinen Schritten begonnen werden.

Unsere weiteren Schritte:

– Netzwerkarbeit

– aktive Personen finden

– gemeinsame Projekte planen und umsetzen

Zur besseren Kommunikation haben wir uns, bis zum Abschluss einer Vereinssoftware, auf eine unkomplizierte Chatgruppe verständigt.