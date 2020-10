VILLA³ in Mettingen gestartet

Nach den Sommerferien ist die VILLA³ in Mettingen wieder gestartet. Wir basteln und werkeln jeden Freitag Nachmittag in der Schulzeit zu unterschiedlichen Themen und mit wechselndem Material. Jede/r darf gerne vorbeikommen und kreativ sein. Wir sind ein inklusives Projekt in Kooperation mit dem Jugendhaus TRIO. Kinder/Jugendliche mit einem Unterstützungsbedarf bekommen eine persönliche Assistenz an die Seite gestellt – bitte vorher anmelden. Wir freune uns über Euren Besuch!

kontakt@villa-esslingen.de