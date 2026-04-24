Klimarat der Stadt Esslingen bewertet CO₂-Bilanz

Foto: Klimarat Esslingen

Bereits im Mai 2025 hat der Klimarat eine Stellungnahme zur CO₂-Bilanz der Stadt Esslingen erarbeitet.

Diese Stellungnahme ist nun auf der Website der Stadt Esslingen zu finden.

Wir dokumentieren hier den Aspekt des CO₂-Restbudgets:

“Die kontinuierliche Bilanzierung der Treibhausgasemissionen ist ein zentrales Instrument auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität der Stadt Esslingen. Sie schafft Transparenz über den aktuellen Stand der Emissionen und erlaubt eine faktenbasierte Einschätzung, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Nur durch regelmäßige, standardisierte Auswertungen kann überprüft werden, ob sich die Stadt weiterhin auf dem angestrebten Reduktionspfad befindet oder gegebenenfalls Anpassungen und zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Klimarat ausdrücklich die Fortschreibung und Veröffentlichung der CO₂-Bilanz. Sie bildet eine wichtige Grundlage für strategische Entscheidungen im Gemeinderat sowie für die Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzepts und der kommunalen Wärmeplanung.”

Im weiteren stellt der Klimarat fest: “Doch eine reine Fortschreibung der Emissionsentwicklung – selbst mit Absenkpfaden – genügt nicht, wenn sie ohne Bezug zu einem klar definierten CO₂-Restbudget erfolgt.”