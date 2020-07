Weitere Musikproben und rundes Konzertjubiläum

Nachdem auch die Schlagwerker, Saxophonisten und die Oboe und das Fagott die erste Probe am vergangenen Freitag gemeistert hatte, konnte am Dienstag auch die Bläserbande und das Jugendorchester dem Üben begonnen. Da Musikproben in Schulen derzeit nicht gestattet sind, empfingen die beiden Dirigenten Veronika Schiemer und Malte Luik unsere Jungmusiker in der Alten Kelter. Die Freude war allen anzumerken und mit großer Begeisterung ging es gleich ans Werk um ihrem Hobby, dem schönsten Hobby überhaupt, wieder Raum und Zeit zu geben.

Konzert auf dem Ehrenbalkon des Rathauses Esslingen am Samstag, 11 Uhr

Am Samstag ist nochmals der Musikverein Wäldenbronn zu Gast bei Oberbürgermeister Dr. Zieger. Um 11 Uhr sind das „schwarze Holz“, also die Klarinetten zu hören. Auf dem Ehrenbalkon des Neuen Rathauses zeigen Sara Eberspächer, die Jugendvorständin, und Alexander Theiler, Dirigent des Orchesters und Konzertmeister des Heeresmusikkorps Ulm was in einer Klarinette steckt. Sie beginnen um 11 Uhr, nach dem Glockenspielkonzert vom Alten Rathaus, das bereits um 10:30 Uhr beginnt.

100. Corona-Balkonkonzert

Unbemerkt von Funk, Fernsehen und Presse, aber täglich begleitet von zahlreichen Nachbarn und Musikfreunden hat ein Trompeten-Duo ein beachtliches rundes Jubiläum gefeiert. Am vergangenen Samstag konnten die beiden Trompeter Simon Steib (Stadtkapelle Esslingen) und Uwe Eberspächer (Musikverein Wäldenbronn) das einhundertste abendliche Konzert in Folge am Gemeindehaus Hainbachtal feiern. Was sich die beiden am 20. März, also gleich zu Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, noch nicht vorstellen konnten, deutete sich bereits am 8. März mit dem 50. Konzert an und das neue Ziel, die 100-er Marke zu erreichen, war schnell gesteckt. Neues Ziel: 200 Konzerte bis Weihnachten.

Also vorbeikommen, zuhören und mitzählen wenn die Trompeten erschallen. Meistens geht es um 19 Uhr los …