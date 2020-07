Weitere Hilfen für Gastgewerbe gestartet

Im Ringen um spezielle Hilfen für das von der Corona-Krise besonders getroffene Gastgewerbe hat sich die CDU in Baden-Württemberg durchgesetzt: Seit Mittwoch können Gastronomen und Hoteliers die sogenannte Stabilisierungshilfe Corona beantragen, eine an das Soforthilfeprogramm anschließende Unterstützung. „Bereits mit unseren Soforthilfen konnten wir im Land knapp 26.500 Unternehmen aus dem Gastgewerbe unterstützen“, so Esslingens CDU-Landtagsabgeordneter Andreas Deuschle. „Dass wir jetzt nochmals nachlegen, ist angesichts der dramatischen Notlage vieler Betriebe zwingend. Es geht hier um viele Existenzen, deren Verlust auch unserer Wirtschaft insgesamt schweren Schaden zufügen würde. Wir als CDU sind daher froh, dass uns der Koalitionspartner bei diesem zweiten Schritt gefolgt ist.“ Ziel sei es, dass von der Antragstellung bis zur Bewilligung nur wenige Werktage vergehen. Auch der örtliche CDU-Vorsitzende Tim Hauser hatte sich angesichts drohender Pleiten vieler Restaurants, Gasthöfe, Kneipen und Hotels in Esslingen schon um das „gastfreundliche Gesicht“ der Stadt gesorgt, schließlich sei das Gastgewerbe für den Charakter einer Gemeinde und die Lebensqualität vor Ort mit ausschlaggebend. Hauser: „Ich bin daher dankbar, dass sich unsere Gastronomen und Hoteliers bei der Unterstützung auf das Land verlassen können. Was die Anstrengungen betrifft, im Rahmen eigener Möglichkeiten zu helfen, kann sich hier unser SPD-Oberbürgermeister eine Scheibe abschneiden.“ Bei der Stabilisierungshilfe Corona erhalten betroffene Betriebe für einen Zeitraum von drei Monaten eine einmalige Liquiditätshilfe in Höhe von bis zu 3.000 Euro zuzüglich 2.000 Euro für jeden Beschäftigten. Das Land rechnet mit einem Bedarf von insgesamt 330 Millionen Euro.