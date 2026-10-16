Vorhang auf für „Max und die Käsebande“!

Foto: Sabine Klebba

Am Sonntag, 18. Oktober 2026, bringt der Seewiesenkinderchor das Musical „Max und die Käsebande“ auf die Bühne der Hohenkreuzhalle in Esslingen.

Mit schwungvollen Liedern, einer turbulenten Mäusegeschichte und viel Spielfreude nehmen die jungen Sängerinnen und Sänger ihr Publikum mit auf ein musikalisches Abenteuer.

Nach der hitzebedingten Verschiebung freuen sich die Kinder nun umso mehr auf ihren großen Auftritt und auf viele kleine und große Gäste, die sie mit kräftigem Applaus unterstützen.