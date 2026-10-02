PV in der Altstadt: Was geht wirklich?

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Darf mein Altstadtdach Strom liefern? Was kostet das? Was sagt das Denkmalamt? Und geht Solar auch als Mieter? Antworten gibt es am Donnerstag, 8.10.2026, im Alten Rathaus in Esslingen: Die Solarrebellen Esslingen sind ehrenamtliche Bürger für Sonnenstrom und laden mit dem Bürgerausschuss Innenstadt zu „PV in der Altstadt – was geht?“ ein. Ab 17:30 Uhr starten wir mit der Ausstellung von Firmen und Energiegenossenschaften aus der Region, sowie Vorträgen und Diskussion, geplant auch mit dem Denkmalschutzamt der Stadt.

Sie nehmen mit: Ideen vom Balkonkraftwerk bis zur Fassaden-PV, echte Praxiserfahrung, Stand der Innovation, Kontakte und Klarheit über Energy Sharing. Kommen Sie vorbei, der Eintritt ist frei!