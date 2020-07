Orgelsommer in Esslingen

Unter Auflagen kann der diesjährige Orgelsommer stattfinden. Start ist am 11. Juli um 19.00 Uhr in der Stadtkirche St. Dionys. Margareta Hürholz ist Professorin für künstlerisches Orgelspiel an der für Musik in Köln. Für ihr Konzertprogramm wählte sie neben Johann Sebastian Bach Werke französischer Komponisten. Mit César Frank (1822 – 1890) und Jean-Louis Florentz (1947 – 2004) bietet sich an diesem Abend die Gelegenheit für einen musikalischen Spaziergang durch Paris.

Der Eintritt ist frei, wegen der Abstandregelung stehen jedoch nur begrenzt Plätze zur Verfügung.