FW zu Kulturfestival „Stadt im Fluss 2021“

Das Kulturamt der Stadt Esslingen möchte unter der Leitung von Frau Alexa Heyder auch im Jahre 2021 „Stadt im Fluss“ stattfinden lassen. Die künstlerische Leitung verbleibt dieses Mal direkt beim Kulturamt. Dies begrüßen die Freien Wähler.

„Wir müssen es wieder schaffen, wie in früheren Jahren, die Esslinger Stadtgesellschaft für das Kulturfestival zu mobilisieren und somit für eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu sorgen“, so Eberhard Scharpf, Mitglied der Freien Wähler im Kulturausschuss. Das vom Kulturamt vorgeschlagene Programm „Atlantis“ überzeugt und hat das Potential, viele mitzunehmen und viele zu begeistern. „Die ursprüngliche Stärke des Festivals „Stadt im Fluss“ kann wieder hervor treten“, findet Eberhard Scharpf.

„Augmented reality“ als begleitendes Kulturprojekt finden die Freien Wähler interessant. Die Realität wird mit virtuellen Aspekte verknüpft, der reale Eindruck erfährt eine Erweiterung. Ein interessanter Ansatz, wie durch Digitalisierung unterschiedliche Kunstformen ungewohnt zusammenwirken können. Erlebbar wird dies über eine App, die auch über das Festival hinaus zur Verfügung stehen wird.

Das Festivalprogramm soll tagsüber im Freien und abends in Innenräumen stattfinden. Wir Freien Wähler fordern, dass auch abends an einigen Plätzen Illuminationen und Aktionen stattfinden. Als Kooperationspartner für Jugendliche ist das Koma vorgesehen. „Dies ist für uns zu einseitig. Wir wollen das auch andere Jugendgruppen aus den Bereichen Musik und Tanz mitmachen können, denn Esslingen hat hier viel zu bieten“, ist sich Eberhard Scharpf sicher. Zudem ist geplant, auch Akteure außerhalb Esslingens zu engagieren. Aufgrund der schlechten Erfahrung bei „Stadt der Frauen“ wollen die Freien Wähler hierzu noch mehr erfahren.

Die vorgesehenen Gesamtausgaben belaufen sich auf 177.000 Euro, dies jedoch ohne Sponsorengelder.