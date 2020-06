Aus voller Kehle für die Seele-Hier wird gesungen!

Am 23.04.2020 ist es wieder soweit – ab 19 Uhr wird im Gemeindehaus am Blarerplatz in Esslingen gesungen.

Alle können mitmachen. Die, die sonst nie oder nur unter der Dusche singen. Die, die es oft und in Chören tun. Im Vordergrund steht der Spaß am gemeinsamen Singen, am Spirit, der dadurch entsteht, am Ausprobieren und Experimentieren, am Berührtsein. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf die Leinwand projiziert. Patrick Bopp, als Memphis Mitglied in der A-Cappella-Comedy-Truppe „Die Füenf“, moderiert, motiviert, leitet und begleitet den Abend. Alles ist möglich: Gleich mitsingen, zuerst zuhören, die Hauptmelodie oder eine Gegenstimme wählen, scheitern, Höhenflüge erleben – und am Ende entspannt und heiter weiterziehen. Es wird gesungen, was sich singen lässt: Rock- und Popsongs, Jodler, Kirchen-, Volks- und Kinderlied, Rap ….

Abendkasse 8 €, Vorverkauf 6 € bei Provinzbuch, Küferstraße 9, Esslingen.

Für die Bewirtung in der Pause durch das Team „Offenes Singen Südkirche“.